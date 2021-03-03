МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Объем платных услуг почтовой связи и курьерской доставки в России в январе 2020 года вырос на 12,5% в годовом выражении, при этом по сравнению с прошлым месяцем произошло снижение — на 28,9%, свидетельствуют данные Росстата. В Японии испытают курьера-беспилотника для доставки заказов

Объем таких платных услуг в январе составил 5,1 миллиарда рублей.

Рост выручки в январе в годовом выражении показали также предприятия, оказывающие телекоммуникационные услуги — на 0,7%, составив 123,6 миллиарда рублей, коммунальные услуги — на 1,6%, составив 209,6 миллиарда рублей. В медорганизациях выручка была на уровне прошлого года.

Наибольшее снижение выручки в январе в годовом выражении произошло среди предприятий туристической сферы (спад на 42,8%) и учреждений культуры (снижение на 48,3%). Объем платных транспортных услуг населению просел на 32,5% год к году.

Наибольший рост к предыдущему месяцу в январе показали предприятия, предоставляющие услуги в сфере культуры (рост на 22,1%), а также гостиниц и аналогичных средств размещения (рост на 15,8%).

Выручка организаций культуры в первый месяц 2021 года составила 9,7 миллиарда рублей, гостиниц — 15,9 миллиарда рублей (это на 12,7% меньше, чем в прошлом году).

Сообщается, что ресторанный рынок РФ в январе замедлил падение до 11,9% с 20,9% в декабре.

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