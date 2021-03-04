МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Оборот онлайн-сервиса заказа такси "Ситимобил" в 2020 году вырос в 2,2 раза и составил 46 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Количество поездок в 2020 году достигло 185 миллионов, показав трёхкратный рост к предыдущему году. Компания отмечает, что в отдельных регионах "Ситимобил" занял до 30% рынка.

"В 2020 году мы показали высокие темпы роста и взяли курс на развитие мультимодальной платформы: запустили доставку, добавили интеграцию с кикшерингом Urent (аренда самокатов — ред.) и начали технологическую и операционную интеграцию с YouDrive. Несмотря на пандемию, нам удалось увеличить количество поездок в 2020 году в 3 раза и повысить эффективность роста", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ситимобила" Виталия Бедарева. Чистая прибыль "Сбербанка" за год снизилась на 10%

"Так, EBITDA в процентном отношении к валовому обороту (GMV) в декабре 2020 года улучшилась на 9 процентных пунктов по сравнению с декабрем 2019 года. В следующем году мы планируем существенно улучшить юнит-экономику сервиса, продолжив при этом интенсивный рост и развитие мультимодальной платформы, чтобы удовлетворить потребность наших пользователей в удобных сервисах городской мобильности", – добавил Бедарев.

"Ситимобил" — один из крупнейших в России онлайн-сервисов заказа такси. Компания входит в СП Mail.ru Group и "Сбера" в сфере еды и транспорта.