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Власти рассказали, когда могут стабилизироваться цены на мясо птиц и яица
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Полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует стабилизации цен на... ПРАЙМ, 04.03.2021
мясо, цены, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует стабилизации цен на рынке, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны — некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации", — говорится в сообщении.
"По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен", — добавляет министерство.