МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует стабилизации цен на рынке, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

"В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны — некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации", — говорится в сообщении.

"По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен", — добавляет министерство.