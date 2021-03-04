МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль международного энергетического концерна Uniper, приходящийся на акционеров компании, за прошлый год составила 397 миллионов евро, что в 1,5 раза меньше показателя 2019 года, следует из его отчетности.

Прибыль в пересчете на акцию составила 1,08 евро против прибыли в 1,67 евро за 2019 год. Продажи упали на 22,5%, до 50,968 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT вырос на 15,6% — до 998 миллионов евро. Налоги с россиян приготовились собирать по-новому

"В сложной рыночной среде нам удалось достичь наших целей на 2020 год и начать серьезную трансформацию Uniper в устойчивую энергетическую компанию будущего", — приводятся в релизе слова главного исполнительного директора компании Андреаса Ширенбека.

Компания прогнозирует, что скорректированный показатель EBIT по итогам текущего года составит 700-950 миллиона евро, а скорректированная чистая прибыль — 550-750 миллионов.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" — "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".