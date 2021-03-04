МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG, приходящаяся на акционеров, за прошлый год снизилась на 32,5%, до 1,408 миллиарда евро, следует из отчета компании.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию опустилась до 3,23 евро с 4,79 евро годом ранее, привилегированную — до 3,25 евро против 4,81 евро. Операционная прибыль сократилась на 30,4%, до 2,019 миллиарда евро.

Продажи компании уменьшились на 4,3%, до 19,25 миллиарда евро, в том числе за четвертый квартал — на 3,7%, до 4,765 миллиарда. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

По итогам текущего года компания прогнозирует органический рост продаж в пределах 2-5%.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец 2020 года штат компании составляет 52,95 тысячи человек.