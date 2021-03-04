МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Выручка онлайн-сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club в 2020 году возросла в 2,3 раза — до 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

По итогам четвертого квартала 2020 года выручка Delivery Club составила 3,1 миллиарда рублей, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (1,47 миллиарда рублей).

Как говорится в сообщении, в 2020 году Delivery Club увеличил количество подключенных к платформе ресторанов до 38,9 тысячи, что в 2,8 раза больше, чем на конец 2019 года. Компания уточняет, что 7 тысяч ресторанов в 2020 году были подключены к Delivery Club не только как к сервису доставки, но и позволяют пользователям сервиса заказывать еду "навынос" (на текущий момент общее число таких ресторанов — 15 тысяч). Штрафы, поблажки и регистрация. Что ждет россиян с 1 марта

Собственной логистической службой Delivery Club в четвертом квартале 2020 года доставлял 59% от общего числа заказов по сравнению с 53% в аналогичном периоде 2019 года. Сервис расширил географию своей работы до 299 городов России, в 150 из них работает собственная служба доставки Delivery Club.

Кроме того, компания впервые раскрывает долю нересторанных заказов в общем объеме выручки (в 2020 году Delivery Club запустил доставку продуктов, возможность заказать еду в ресторанах навынос и забронировать стол). По итогам четвертого квартала 2020 года доля нересторанных заказов в выручке составила 9%.

В четвертом квартале 2020 года Delivery Club также увеличил количество партнеров в сфере доставки продуктов и сопутствующих товаров, подключив к платформе сервис "Утконос", сети магазинов "Мираторг", "Азбука вкуса", "Байрам", "Радеж" и другие. На данный момент пользователи приложения могут сделать заказ из свыше 3 тысяч магазинов в более чем 100 городах России. Кроме того, Delivery Club запустил две новых бизнес-вертикали – доставку лекарств и косметики. Рынок российских акций в марте снизится, рубль подрастет к доллару

"В 2021 году сервис будет развивать уже имеющиеся направления бизнеса, а также продолжит интеграцию с платформой r_keeper, также входящей в совместное предприятие Mail.ru Group и "Сбера", — отмечается в сообщении

Delivery Club — сервис доставки, который является частью платформы O2O (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, создаваемой Mail.ru Group и "Сбер".