МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Выручка My.Games (игровое подразделение холдинга Mail.ru Group, MRG) в 2020 году по МСФО увеличилась на 30%, до 40,762 миллиарда рублей (562 миллиона долларов); ее доля в консолидированной выручке интернет-холдинга составила 38%, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что 75% выручки от игр в 2020 году My.Games получила за пределами России и СНГ — ключевыми зарубежными рынками стали США, Германия и Япония. На мобильные игры в 2020 году пришлось 73% выручки My.Games. Число зарегистрированных пользователей My.Games за год выросло на 21% (или 165 миллионов человек) и достигло 770 миллионов.

Инвестиционное подразделение My.Games Venture Capital (MGVC) в 2020 году инвестировало в 12 игровых студий и совершило две консолидации (BeIngame и Deus Craft). Всего в портфеле MGVC на данный момент находятся 35 студий. "MGVC также вошло в топ-15 крупнейших игровых инвестиционных фондов в мире, став единственным фондом со штаб-квартирой в России", — говорится в сообщении. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Компания напоминает, что в четвертом квартале 2020 года My.Games запустила бета-тест собственного сервиса облачного гейминга в России. На данный момент My.Games Cloud насчитывает в своем каталоге более 150 игр различных разработчиков. "В 2021 году My.Games продолжит тестирование монетизационных моделей и технических возможностей, включая запуск на новых платформах, среди которых Mac OS, Android, iOS и SmartTV", — обещает копания.

Также в 2020 году рост показали и инструменты монетизации контента: оборот средств сервиса увеличения интерактивности стримов DonationAlerts вырос на 54%, количество активных стримеров — на 30%, а количество отправленных донатов — на 2,5 миллиона. Платформа монетизации авторского контента Boosty.to в 2020 году показала более чем 10-кратный рост в денежном выражении, в настоящее время на платформе зарегистрировано более 220 тысяч авторов.