МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ипотечные кредиты с плавающей ставкой потенциально могут оказаться выгоднее для заемщиков в сравнении с традиционной ипотекой, разница между фиксированной и плавающей ставками в среднем может составлять 1,5 процентных пункта, считает эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. В настоящее время в России плавающие ставки при кредитовании физических лиц практически не используются, хотя законодательством они не запрещены. Банк России представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой, включая полный ее запрет, ограничение доли таких ссуд на рынке, круга потенциальных заемщиков или на величину изменения ставки. Эксперты: ипотека в России не подешевеет

"Средний уровень ставок на рынке благодаря кредитам с плавающей ставкой снизится незначительно — в пределах одной десятой процентного пункта. Главной причиной этому станет небольшой потенциальный объема выдачи этих кредитов – порядка 5% от общей массы", — рассказал Гордейко РИА Недвижимость, уточнив, что это довольно оптимистичная оценка спроса.

Эксперт оценил ориентировочную разницу между плавающей и фиксированной ставкой в 1,5 процентных пункта.

По мнению заведующего кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, если плавающую ставку оградят от чрезмерных скачков роста и падения, то в среднем ипотечные ставки в стране могут снизиться не более чем на 0,5%. Фондовые биржи Европы снижаются в рамках коррекции

"Однако если ставка будет быстро расти, то для заемщиков настанут очень тяжелые времена и тут важно, чтобы не пришлось решать проблему, как это было с валютными ипотечниками после 2014 года", — предостерег он.

Цыганов предположил, что если плавающие ставки и будут интересны банкам, то прежде всего имеющим большой пул клиентов категории "квалифицированные инвесторы", которые способны грамотно сопоставить свои доходы и расходы. Также это может быть интересно тем кредитным организациям, у кого много заемщиков, имеющих стабильный подтвержденный доход из нескольких источников, добавил он. По словам Гордейко, коммерческим банкам плавающие ставки могут быть интересны как нишевый продукт, при этом многое будет зависеть от введенных Центробанком ограничений.