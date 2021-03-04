МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Московский фонд реновации жилой застройки объявил новые конкурсы на поиск технического заказчика для сноса и строительства домов реновации в Москве с начальной (максимальной) ценой контрактов около 297 миллиардов рублей, следует из материалов портала госзакупок. Минстрой: по "всероссийской реновации" не будут изымать жилье

Конкурс для района Выхино-Жулебино объявлен на оказание услуг по исполнению функций техзаказчика, авторского надзора, выполнению проектно-изыскательских и подрядных работ по сносу и строительству объектов на территории микрорайона 128 Б-В. Начальная цена контракта составляет 26,1 миллиарда рублей.

В материалах указывается, что заявки на участие в этом конкурсе принимаются до 24 марта, подведение итогов запланировано на 26 марта.

Также фонд объявил два аналогичных конкурса на застройку района Царицыно — на 133,8 миллиарда рублей для работ на территории кварталов 2А и 2Б, а также на 136,9 миллиарда рублей для кварталов 1, 4, 14, 14Б.

Заявки по ним также принимаются до 24 марта, а итоги будут подведены 26 марта.

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города.

По программе в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,2 миллиона квадратных метров.

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