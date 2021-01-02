МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Обычно порядка 10% жителей переселенного по реновации дома в Москве продолжают судиться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Минстрой: по "всероссийской реновации" не будут изымать жилье

По его словам, в этом году власти создали вместе с москвичами практически все градостроительные планы реновации, смогли выстроить график реновации вплоть до 2032 года. И параллельно продолжается строительство.

"В этом году 80 домов построено, в стройке еще 170. Что очень важно, у нас хороший рекорд был в этом году. Обычно при переселении какого-то дома по реновации из хрущевки большинство людей переезжает, но какая-то часть — процентов 10 — продолжают рядиться, судиться. Так у нас в этом году мы переселяли дом, в котором все переехали в течение нескольких недель, и ни одна семья не попыталась судиться. Очень качественные и красивые дома", — сказал Собянин в интервью каналу "Россия 1".

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