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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210102/832736689.html
Каждый десятый москвич, переселенный по реновации, обращается в суд
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Обычно порядка 10% жителей переселенного по реновации дома в Москве продолжают судиться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в этом году власти создали вместе с... ПРАЙМ, 02.01.2021
москва, сергей собянин, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Обычно порядка 10% жителей переселенного по реновации дома в Москве продолжают судиться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в этом году власти создали вместе с москвичами практически все градостроительные планы реновации, смогли выстроить график реновации вплоть до 2032 года. И параллельно продолжается строительство.
"В этом году 80 домов построено, в стройке еще 170. Что очень важно, у нас хороший рекорд был в этом году. Обычно при переселении какого-то дома по реновации из хрущевки большинство людей переезжает, но какая-то часть — процентов 10 — продолжают рядиться, судиться. Так у нас в этом году мы переселяли дом, в котором все переехали в течение нескольких недель, и ни одна семья не попыталась судиться. Очень качественные и красивые дома", — сказал Собянин в интервью каналу "Россия 1".
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