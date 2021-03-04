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Названо число доз вакцин "Спутника V" в гражданском обороте на 1 марта
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По состоянию на 1 марта в гражданский оборот выпущено 7,885 миллиона доз вакцины "Спутник V", заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской... ПРАЙМ, 04.03.2021
вакцина, спутник v, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. По состоянию на 1 марта в гражданский оборот выпущено 7,885 миллиона доз вакцины "Спутник V", заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова.
"На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 миллионов 885 тысяч комплектов доз вакцины "Спутник V"… В настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины "КовиВак" производства Института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контролей ожидается во второй половине марта", — сказала представитель Росздравнадзора на круглом столе в Совете Федерации "О развитии национальной фармацевтической промышленности".
По словам Трапковой, общий объем производства вакцин от коронавируса в стране к маю 2021 года по планам может составить более 50 миллионов комплектов.