МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. По состоянию на 1 марта в гражданский оборот выпущено 7,885 миллиона доз вакцины "Спутник V", заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована еще в трех странах

"На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 миллионов 885 тысяч комплектов доз вакцины "Спутник V"… В настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины "КовиВак" производства Института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контролей ожидается во второй половине марта", — сказала представитель Росздравнадзора на круглом столе в Совете Федерации "О развитии национальной фармацевтической промышленности".

По словам Трапковой, общий объем производства вакцин от коронавируса в стране к маю 2021 года по планам может составить более 50 миллионов комплектов.