МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Новый порядок выпуска лекарственных средств в гражданский оборот не ухудшил их качества, заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова. Юрист научил, как вернуть лекарства в аптеку, несмотря на запрет

"Необходимо отметить, что введение нового порядка выпуска лекарственных препаратов в гражданский оборот без подтверждения качества третьей стороной не ухудшил качества лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке", — сказала представитель Росздравнадзора на круглом столе в Совете Федерации "О развитии национальной фармацевтической промышленности".

При этом Трапкова признала, что не удалось добиться полного исчезновения с фармацевтического рынка недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств, а также средств, выпущенных с нарушением закона.