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Росздравнадзор прокомментировал новый порядок выпуска лекарств
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Новый порядок выпуска лекарственных средств в гражданский оборот не ухудшил их качества, заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции... ПРАЙМ, 04.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Новый порядок выпуска лекарственных средств в гражданский оборот не ухудшил их качества, заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова.
"Необходимо отметить, что введение нового порядка выпуска лекарственных препаратов в гражданский оборот без подтверждения качества третьей стороной не ухудшил качества лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке", — сказала представитель Росздравнадзора на круглом столе в Совете Федерации "О развитии национальной фармацевтической промышленности".
При этом Трапкова признала, что не удалось добиться полного исчезновения с фармацевтического рынка недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств, а также средств, выпущенных с нарушением закона.