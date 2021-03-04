МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минстрой намерен создать библиотеку типовых проектов для строительства частных домов и коттеджей, сообщила на круглом столе в Совете Федерации директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко.

По ее словам, типологизация жилых домов на сельских территориях будет одним из залогов качественного развития рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

"Мы не говорим, что это должны быть панельные дома одного и того же типа домостроительных комбинатов, которые будут строиться и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на юге, и в Поволжье. Безусловно, нет. Должна быть сформирована широкая вариативность тех проектов ИЖС, которые могут быть предложены", — отметила Корниенко. Штрафы, поблажки и регистрация. Что ждет россиян с 1 марта

Она пояснила, что министерство уже делает "определенные шаги" и совместно с "Дом.РФ" планирует организовать конкурс проектов ИЖС.

"Конкурс как раз и позволит обеспечить такую вариативность, оттолкнувшись от которого мы сможем добиться именно типологизации, а не унификации", — сказала Корниенко.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что без развития рынка индивидуального жилищного строительства планы построить миллиард квадратных метров жилья к 2030 году невыполнимы.