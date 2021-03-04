ЦЮРИХ, 4 мар — ПРАЙМ. Выручка швейцарской авиакомпании Swiss Air в прошлом году на фоне последствий пандемии коронавируса составила 1,85 миллиарда франков (2 миллиарда долларов), что почти втрое меньше, чем в 2019 году, говорится в сообщении авиакомпании. Swiss Air не планирует сокращать рейсы в Россию

Подчеркивается, что впервые за 15 лет Swiss Air показала отрицательный финансовый результат.

"Из-за пандемии коронавируса и последовавшего за этим коллапса туристической деятельности во всем мире Swiss International Air Lines (SWISS) испытала резкое снижение количества бронирований и доходов в 2020 финансовом году. Таким образом, компания сообщила о своем первом отрицательном финансовом результате за 15 лет. Общая выручка за год составила 1,85 миллиарда швейцарских франков, что примерно на 65,2% ниже уровня предыдущего года", — говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, в 2019 году ее выручка составила 5,30 миллиарда швейцарских франков (более 5,7 миллиарда долларов).

Пандемия также вызвала резкий спад пассажиропотока. В 2020 году компания перевезла в общей сложности почти 4,8 миллиона пассажиров, что в 3,8 раза меньше, чем в 2019 году.

В авиакомпании заявили, что восстановление рынка, которое ожидалось в первом квартале 2021 года, не произошло.

"Но с дальнейшим прогрессом в вакцинации против COVID и с учетом того, что спрос, вероятно, был только отложен, SWISS по-прежнему ожидает, что в течение третьего квартала она вернет свои мощности примерно к 65% от уровня 2019 года", — отмечается в сообщении.

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