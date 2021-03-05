МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Язык цветов знают немногие, но, говоря на его наречии, считается, что дарить женщинам пожилого возраста фиолетовые цветы и гвоздики – неуместно и бестактно, поскольку они часто используются на траурных мероприятиях, а молодым девушкам лучше вручать букеты пастельных и светлых оттенков, подчеркивая легкость и нежность юного возраста, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты по этикету. Выяснилось, какие необычные вакансии интересуют российских женщин

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

"Цветы для женщин разных возрастов действительно будут отличаться. Считается, что более юной девушке, наверное, подойдет букет пастельных тонов, что-то нежное, может это будут кустовые розы или нарциссы. Дама в возрасте вправе рассчитывать на букеты, составленные в более ярких или темных насыщенных тонах. При этом гвоздики, например, расцениваются старшим поколением как траур. То есть такие цветы носят на кладбище, митинги, демонстрации. Это отпечаток исторической памяти", — сказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

По ее словам, цветы на 8 марта следует подбирать в соответствии с традициями, возрастом, базовыми представлениями, что чем светлее и нежнее букет, тем юнее девушка, чем сдержаннее, но в то же время насыщеннее гамма – тем женщина старше.

"Интересно, что в нашей культуре букет красных роз – это букет, который, скорее всего, о чем-то говорит. Вне зависимости от возраста женщины", — добавила Баранова.

Позицию Барановой относительно того, что при выборе букета на 8 марта следует учитывать возраст женщины, разделяет и специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова.

Как утверждает эксперт, пожилым женщинам лучше дарить букет из однотонных и ярких, например, оранжевых или желтых цветов с контрастными декоративными акцентами. Подойдут герберы или альстрёмерии.

"Для совсем молодой девушки 15-16 лет подойдут белые полураспустившиеся цветы с бутонами", — сказала Басманова.

Также эксперты сошлись во мнении, что смешанные букеты подбираются индивидуально. Помочь с выбором цветов под определенный возраст также поможет флорист.

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