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Иностранные IТ-компании хотят обязать платить НДФЛ наряду с российскими
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Иностранные ИТ-компании, привлекающие офшорных работников, могут обязать платить НДФЛ с их зарплат — эта норма предложена во второй пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли,... ПРАЙМ, 05.03.2021
россия, налоги, it-компании, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Иностранные ИТ-компании, привлекающие офшорных работников, могут обязать платить НДФЛ с их зарплат — эта норма предложена во второй пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
"Эта мера позволит выровнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объёме в нашей стране", — сказали в Минцифры. Там уточнили, что эта мера была предложена отраслью.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что Минцифры РФ при участии российских ИТ-компаний подготовило второй пакет мер их поддержки, включающий около 50 инициатив. По его словам, в частности, среди вошедших во второй пакет мер — утверждение планов импортозамещения госкомпаниями и переход на отечественное ПО; введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов; софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение и ряд других.
Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, говорил, что утверждение второго пакета правительством в марте ожидается.