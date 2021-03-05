МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Иностранные ИТ-компании, привлекающие офшорных работников, могут обязать платить НДФЛ с их зарплат — эта норма предложена во второй пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.

"Эта мера позволит выровнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объёме в нашей стране", — сказали в Минцифры. Там уточнили, что эта мера была предложена отраслью. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что Минцифры РФ при участии российских ИТ-компаний подготовило второй пакет мер их поддержки, включающий около 50 инициатив. По его словам, в частности, среди вошедших во второй пакет мер — утверждение планов импортозамещения госкомпаниями и переход на отечественное ПО; введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов; софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение и ряд других.

Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, говорил, что утверждение второго пакета правительством в марте ожидается.