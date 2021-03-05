МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann за прошлый год вырос в 6,4 раза по сравнению с 2019 годом, до 291,6 миллиона евро, следует из сообщения компании.

Убыток на акцию в отчетном периоде составил 4,05 евро против убытка в 0,72 евро годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 17,7% — до 790,7 миллиона евро. Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

За четвертый квартал компания получила чистый убыток в 246,8 миллиона евро против прибыли в 4 миллиона евро годом ранее. Убыток на акцию составил 3,33 евро против прибыли в 0,02 евро год назад. Квартальная выручка сократилась на 18,8% — до 232 миллионов евро.

Stockmann отмечает, что ввиду затянувшейся пандемии COVID-19 и неопределенности в мировой экономике в данный момент компания не может предоставить прогноз на 2021 год. "Ожидается, что ситуация на рынке розничной торговли останется сложной из-за изменений в поведении и уверенности потребителей, на которые также повлияла ситуация с коронавирусом", — говорится в сообщении.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах.