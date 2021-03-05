МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Самая низкая стоимость порции блинов среди российских городов-миллионников в Екатеринбурге — 102 рубля, дороже всего блины на масленицу обойдутся москвичам — в 192 рубля, подсчитали аналитики онлайн-сервиса "Яндекс.Еда".

"Средняя стоимость порции блинов по России — 179 рублей. Дороже всего это угощение обходится москвичам — по 192 рубля, а вот в Екатеринбурге одни из самых низких цен среди городов-миллионников — по 102 рубля за порцию", — уточняют в компании.

По данным сервиса, в России сытные несладкие начинки из разных видов мяса и рыбы встречаются в заказах чаще сладких на 30%. Третье место по популярности среди начинок заняли картофель и грибы. При этом варианты с топпингами и начинками в целом популярнее простых блинов и блинов с маслом. Последние добавляют всего в 5% заказов с блинами по России, в 3% заказов в Москве и 8% в Санкт-Петербурге. Блины без начинки предпочитают жители Нижнего Новгорода и Самары — здесь их заказывают чаще, чем в среднем по стране. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

Самыми популярными несладкими начинками являются: ветчина и сыр, мясо, курица, грибы, творог. В частности, ветчина с сыром лидируют в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. При этом, петербуржцы чаще жителей других городов добавляют в заказы блины с курицей, а также с сёмгой или лососем.

Среди сладких начинок лидирует сгущёнка, за ней следуют клубника и банан. Больше всего ценителей сладких блинов живёт в Казани и Саратове, там первое место среди начинок заняли сгущёнка и банан соответственно.

Некоторые россияне выбирают и более экзотические варианты, в частности блины "Хачапури", "Карбонара", из гречневой муки с солёной карамелью, творожные с зефиром и персиками, с фламбированной грушей, с кремом из мацони и белым шоколадом, с вишней и розмарином, с печенью и гречкой, с селёдкой, креметой и зеленью, с кокосовым творогом и чёрной смородиной.