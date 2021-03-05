МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Введение платной регистрации на рейс в аэропорту стимулирует переход на самостоятельную онлайн-регистрацию, что позволит сэкономить авиакомпаниям, а позитивный эффект от этого достанется и пассажирам, сказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"Я бы рассматривал платную регистрацию прежде всего как действенный стимул к переходу на саморегистрацию", — отметил эксперт.

"Конечно, пассажиры будут не в восторге от этого нововведения. Вполне очевидно, что путешественники оценят такую новацию, как рост стоимости авиаперелёта", — рассуждает он. Названо место, где можно купить самые дешевые блины в масленицу

"Но в целом для отрасли переход на самостоятельную регистрацию пассажиров с использованием мобильных приложений или сайтов авиакомпаний — очевидное благо. У операторов аэропортов почти половина всех расходов — фонд оплаты труда", — подчеркнул Пантелеев. Он пояснил, что если будет требоваться меньше агентов на регистрации, если выход на посадку будет осуществляться через электронные гейты, это позволит сократить численность персонала и снизить издержки аэропортов — соответственно, часть экономии достанется и авиакомпаниям, и пассажирам.

Сейчас услуга регистрации в аэропорту включена в стоимость билета по умолчанию. Газета "Известия" ранее в пятницу со ссылкой на источники написала, что в России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах — такую инициативу Минтрансу направил "Аэрофлот", и она была рассмотрена Росавиацией. По данным газеты, ведомство в своем заключении указало на социально негативные риски платной регистрации.

При этом представитель самого "Аэрофлота" Михаил Демин уже сообщил РИА Новости, что исключение регистрации в аэропорту из тарифа сейчас не обсуждается, а для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке – часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается. В то же время для пассажиров лоукостеров потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, и это полностью соответствует мировой практике, считает он.