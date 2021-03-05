МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Global Ports по МСФО в 2020 году снизилась на 26,1% по сравнению с 2019 годом и составила 50 миллионов долларов, сообщила компания.

Выручка Global Ports увеличилась на 6,2% — до 384,4 миллиона долларов. Скорректированный показатель EBITDA составил 209,7 миллиона долларов. Операционная прибыль выросла на 8,7%, до 157,4 миллиона долларов. Свободный денежный поток снизился на 1,1% — до 157,1 миллиона долларов. Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA снизилось на 0,4х до 2,9х. Капитальные затраты группы в 2020 году составили 33,9 миллиона долларов. "Аэрофлот" опроверг данные о введении платной регистрации в аэропорту

Выручка на сопоставимом базисе (полная сумма выручки и связанных затрат учитывается в составе выручки и транспортных расходов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 13%, до 155,1 миллиона долларов в результате снижения курса российского рубля по отношению к доллару, а также роста доли контейнеризированного экспорта в грузообороте компании.

Прибыль до налогообложения составила 96,6 миллиона долларов по сравнению с убытком в 53,6 миллиона долларов годом ранее, что обусловлено снижением курса рубля в 2018 году, которое привело к убытку при переоценке кредитов и займов в долларах. Чистый долг группы сократился на 134,9 миллиона долларов, до 587,2 миллиона долларов.

Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Группе "Дело" Сергея Шишкарева принадлежит 30,75% акций Global Ports, еще 30,75% — у APM Terminals B.V; free float составляет 20,5% акций (в виде GDR на Лондонской фондовой бирже).