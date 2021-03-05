МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price увеличила объем первичного публичного размещения (IPO) на фоне повышенного спроса инвесторов: в случае полного размещения количество глобальных депозитарных расписок (GDR) в свободном обращении составит 205,128 миллиона, или 24,1% уставного капитала ритейлера, говорится в сообщении Fix Price.

Цена размещения составляет 9,75 доллара за GDR — это верхняя граница ценового диапазона, которая соответствует капитализации компании в 8,3 миллиарда долларов.

"Предложение состоит из продажи 178 миллионов 372 тысяч 354 GDR, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне приблизительно 1,7 миллиарда долларов США и составляет приблизительно 21% от уставного капитала Fix Price на момент допуска (к торгам — ред.)", — говорится в сообщении. Импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе-феврале вырос на 10%

"В дополнение к этому 26 миллионов 755 тысяч 852 GDR предоставляются некоторыми продающими акционерами согласно опциону доразмещения. В случае размещения в полном объеме количество публично торгуемых GDR увеличится до 205 миллионов 128 тысяч 206, что составит приблизительно 24,1% от уставного капитала Fix Price", — добавляет компания.

Исходя из параметров размещения, IPO Fix Price может стать крупнейшим размещением российского ритейлера — до сих пор рекорд принадлежал Ozon, который в совокупности привлек 1,2 миллиарда долларов — и самым большим объемом с 2010 года, когда "Русал" привлек 2,15 миллиарда долларов.

Начало торгов на Лондонской фондовой бирже планируется 10 марта. Московская биржа 20 февраля утвердила включение GDR ритейлера в первый котировальный список торговой площадки.

Продавцами GDR на акции Fix Price в рамках IPO выступают структуры основателей ритейлера Артема Хачатряна и Сергея Ломакина (Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC соответственно), а также Samonico Holdings Ltd. (структура инвестиционной компании Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd. (100-процентная дочерняя структура Goldman Sachs Group). Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

Luncor также продаст определенное количество GDR от лица некоторых топ-менеджеров компании и других миноритарных акционеров. При этом основатели компании после размещения сохранят за собой значительную долю в капитале ритейлера. Катарский суверенный фонд QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG планируют приобрести GDR компании по цене размещения суммарно на 475 миллионов долларов.

Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. На конец 2020 года сеть компании насчитывала 4 167 магазинов (включая 425 по франшизе). Выручка Fix Price в 2020 году увеличилась на 33% — до 190,059 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО — на 33,4%, до 17,575 миллиарда, EBITDA — на 36,4%, до 36,924 миллиарда рублей.