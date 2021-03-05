МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" со 2 апреля начнет выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова, сообщает пресс-служба авиакомпании. Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике

"Аэрофлот" начнет выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова (остров Маэ) со 2 апреля. Полёты будут совершаться один раз в неделю по пятницам. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.