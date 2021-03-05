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"Аэрофлот" со 2 апреля начнет выполнять рейсы на Сейшельские острова
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"Аэрофлот" со 2 апреля начнет выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот" начнет выполнять регулярные рейсы на Сейшельские... ПРАЙМ, 05.03.2021
сейшелы, авиация, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" со 2 апреля начнет выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Аэрофлот" начнет выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова (остров Маэ) со 2 апреля. Полёты будут совершаться один раз в неделю по пятницам. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.