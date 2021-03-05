МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Наверное, сначала лучше сказать об объёмах производства и доступности к использованию произведённой вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день объём производства составил 13,9 миллиона комплектов доз вакцин", — сказала Голикова журналистам. Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V"

Она отметила, что наибольший объём в этом количестве составляется вакцина "Спутник V" "и небольшой объём вакцины" "ЭпиВакКорона". Голикова уточнила, что масштабирование производства началось с февраля 2021 года, в марте объемы будут наращиваться.

Голикова добавила, что разница между объёмом производства и объёмом выпуска для использования населением обусловлена контролем качества за произведённой вакциной и необходимостью соблюдения нормативных сроков контроля.