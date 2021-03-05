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Власти рассказали, сколько вакцин от коронавируса производятся в России
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Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Наверное, сначала лучше... ПРАЙМ, 05.03.2021
россия, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Наверное, сначала лучше сказать об объёмах производства и доступности к использованию произведённой вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день объём производства составил 13,9 миллиона комплектов доз вакцин", — сказала Голикова журналистам.
Она отметила, что наибольший объём в этом количестве составляется вакцина "Спутник V" "и небольшой объём вакцины" "ЭпиВакКорона". Голикова уточнила, что масштабирование производства началось с февраля 2021 года, в марте объемы будут наращиваться.
Голикова добавила, что разница между объёмом производства и объёмом выпуска для использования населением обусловлена контролем качества за произведённой вакциной и необходимостью соблюдения нормативных сроков контроля.