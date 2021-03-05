МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Основатель онлайн-сервиса заказа такси "Ситимобил" Арам Аракелян вышел из состава акционеров компании, продав свою 1,96%-ную долю совместному предприятию Mail.ru Group и Сбербанка, и планирует покинуть компанию, сообщили РИА Новости в "Ситимобиле".

"Арам Аракелян действительно продал оставшуюся долю в Ситимобил "О2О Холдингу". Его доля в 1,96% 26 февраля перешла к совместному предприятию Mail.ru Group и Сбербанка "О2О Холдинг". Еще чуть больше 2% остаются у структуры "МегаФона" — АО "Мегалабс", — сказали в пресс-службе "Ситимобила". В "Ситимобил" рассказали о ценообразовании в новогоднюю ночь

По данным ЕГРЮЛ, теперь Mail.ru Group и Сбербанк владеют 97,4% в "Ситимобиле", 2,6% — "Мегалабс".

"Арам также планирует покинуть компанию, чтобы заняться развитием собственных проектов вместе с партнерами по "Ситимобил" — Оганесом Аракеляном и Владиславом Абрамяном. Исполнять обязанности генерального директора "Ситимобил" продолжит Виталий Бедарев", — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что на протяжении последнего года Аракелян в основном занимался стратегическими вопросами и не принимал участия в операционном управлении компанией.

"Я покидаю компанию, и да — успешные выходы основателей случаются не только в Кремниевой Долине, что радует вдвойне", — сказал Аракелян, слова которого передала пресс-служба "Ситимобила".

"Когда в далеком 2007 году мы начинали "Ситимобил", мы верили, что сможем создать один из крупнейших сервисов заказа такси в России, и планомерно шли к этому. Сегодня "Ситимобил" присутствует более чем в 70 городах России, за 2020 год с нами сделали более 185 миллионов поездок… Этот путь был бы невозможен без наших партнеров – инвесторов и акционеров… Я счастлив, что в России есть такие стратеги, как "Мегафон", Mail.ru Group и "Сбер", которые поверили в нас и инвестировали в рост и развитие "Ситимобил". Я уверен, что в будущем "Ситимобил" сможет стать лидирующим сервисом на рынке", — добавил Аракелян.

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