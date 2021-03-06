МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Женщины чуть больше прививаются от коронавируса в Москве, чем мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "Спутник V" обогнал Pfizer по числу стран, одобривших применение

"В Москве масштабная вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря прошлого года. Количество привившихся женщин и мужчин поделились почти поровну: 52% – это женщины, 48% – мужчины", — рассказали в пресс-службе.

В департаменте напомнили, что на базе городских поликлиник ежедневно с 8.00 до 20.00 работают 100 прививочных пунктов. Сделать прививку также можно в одной из точек, где работают выездные бригады вакцинации. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский", "Ривьера", "РИО" Ленинский и "Дубровка". Сделать прививку там можно бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 89 соглашений с частными медорганизациями, 69 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

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