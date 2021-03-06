МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Объем рынка легальных онлайн-видеосервисов в 2020 году возрос на 52% — до 38,942 миллиарда рублей, ограничения из-за коронавируса положительно сказались на рынке, говорится в отчете информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Более 20% товаров в России будут продавать онлайн к 2024 году

"В целом карантинные меры 2020 года благоприятно сказались на доходах онлайн-кинотеатров: рост выручки продолжался теми же темпами, насыщения рынка оттока пользователей из-за массовых подписок с бесплатным промопериодам не произошло", — отмечают аналитики.

Как выяснили в TelecomDaily, платная модель работы онлайн-кинотеатров продолжает наращивать долю и доминировать над рекламной. "Если в структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2019 года ее доля составила чуть более 70%, то сейчас уже превышает 78%", — уточняется в отчете.

По данным аналитиков, лидером рынка по объему выручки в 2020 году стал ivi — за год его доля немного снизилась и составляет 22,5% против 25% в 2019 году. У Okko за тот же период доля составила 13,6% против 15% годом ранее. У Youtube выручка снизилась более значительно — до 9% (в 2019 году — 13%, в 2018 году — 16%). Доля Netflix же выросла более чем в два раза — до 8,4% (против 4% в 2019 году). Пандемия подтолкнула молодежь чаще брать микрокредиты

Кинотеатр Wink (принадлежит "Ростелекому") вышел на пятое место по выручке – его доля составила 7,3% (против 8% в 2019 году). Почти такая же доля у "Кинопоиска" — 7,1% (против 3% годом ранее). Доля Megogo опустилась до 6,6% с 9% в 2019 — 9% году.

"Среди всех 14 компаний, попавших в рейтинг, помимо "Кинопоиска" и Netflix, роста доли удалось добиться кинотеатру Start — у него 4% (против 2% в 2019 году), а также Premier — у него 3% (в 2019 году — 2%)", — отмечается в отчете.