МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов для вынужденных переселенцев и военнослужащих, сообщила пресс-служба кабмина.

"Более 5,5 тысячи российских семей получат жилищные сертификаты в 2021 году… Сертификат даёт право приобрести жильё за счёт средств федерального бюджета. Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, в их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС", — говорится в сообщении. Добавляется, что помощь будет положена тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Рубль зашатался. США нащупали "болевую точку" российской экономики

Сообщается, что все жилищные сертификаты должны быть выпущены до конца марта, а всего на эту меру поддержки в 2021 году направят порядка 14,7 миллиарда рублей.

Мишустин подписал постановление, позволяющее размещать средства для погашения военной ипотеки на эскроу-счетах, деньги с которых передаются застройщику только после ввода жилого дома в эксплуатацию.

"В рамках программы военной ипотеки государство перечисляет на счёт военнослужащего в накопительно-инвестиционной системе средства для выплат по жилищному кредиту. Деньги можно потратить на приобретение квартиры или частного дома. Срок погашения займа — до 20 лет", — также говорится в сообщении.