МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. РЖД хотят получить возможность коммерческого использования ряда своих территорий, в том числе бывших грузовых дворов, для получения дополнительного дохода и ведут законодательную работу в этом направлении с ведомствами, сообщил на брифинге замгендиректора компании Александр Плутник.

"У РЖД есть возможность вовлечения имущества для получения дополнительных доходов, в том числе имущества, которое находится в аренде для целей развития железнодорожного транспорта. Пока это имущество не включено ни в какие перечни непрофильных активов, сейчас совместно с коллегами из Минтранса и правительства разрабатываем механизм вовлечения этого имущества", — рассказал Плутник. Какие товары и услуги опасно брать в кредит

Он пояснил, что раньше технологии работы железнодорожного транспорта требовали большого пространства. "Это десятки гектар в крупнейших городах, где расположено имущество. Мы, согласно договору аренды, который заключался в 2003-2004 годах, можем использовать эти территории только под развитие железнодорожного транспорта. В то же время сегодня новые технологии жд-транспорта требуют существенно меньше места", — рассказал замглавы РЖД.

По его словам, это в случае получения разрешения на уровне правительства могут быть территории смешанного использования — mixed-use. "Если нам разрешат использовать эти участки, то, конечно, это станет куда более значимым источником финансирования нашей инвестиционной программы, чем продажа непрофильных активов", — отметил Плутник.

Он добавил, что вовлечение в коммерческий оборот указанных территорий может принести компании в десятки раз больше, чем продажа недвижимого имущества, которое РЖД только в 2021 году планирует продать на 2,8 миллиарда рублей. "Это не просто источник дохода, это источник формирования современной городской среды во всех городах, где такие участки есть", — пояснил замгендиректора РЖД.

В частности, такими территориями для коммерческого использования могут стать закрытые грузовые дворы. Чистый убыток "Ростелекома" в 2020 году вырос в 2,8 раза

"Например, продаем какой-нибудь грузовой двор с условием, что РЖД по итогам реализации проекта получит себе 50 тысяч квадратных метров современных арендных площадей. Это будет современный арендный фонд, который будет приносить нам ежегодный доход. И вот так, собрав по разным грузовым дворам в разных городах эти объекты, компания может получать существенно больший доход. И, конечно, сократить расходы на их содержание", — пояснил он.