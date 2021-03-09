МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги, и если анализ ситуации покажет существенное ускорение повышения стоимости или риски подорожания, профильные ведомства будут готовить предложения по возможным мерам реагирования, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено правительством. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", — говорится в сообщении. В России будут заморожены цены на мясо птицы

Мониторингом и оценкой динамики цен будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. "При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования", — добавляет пресс-служба правительства.

Распоряжение, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, закрепляет за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными.

"Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций). У Минпромторга — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), у Минздрава — медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги", — указывается в сообщении. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

В свою очередь Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги. Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения будет ответственным за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования, Минкультуры — за ситуацию в подведомственных учреждениях. В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, у Росалкогольрегулирования — алкогольная продукция.