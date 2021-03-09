МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Кузбасская топливная компания (КТК) подала заявление о делистинге с Московской биржи, сообщила компания.

Совет директоров КТК в конце ноября прошлого года предложил прекратить публичный статус компании и выкупить акции у несогласных акционеров по 152,2 рубля за штуку.

"Краткое описание события, наступление которого, по мнению эмитента, оказывает существенное влияние на стоимость его ценных бумаг: Подача эмитентом заявления об исключении акций ПАО "КТК" из списка ценных бумаг, допущенным к торгам в ПАО "Московская биржа", — говорится в сообщении. WhatsApp прекратит свою работу на некоторых смартфонах

Отмечается, что речь идет об обыкновенных именных бездокументарных акциях, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F, дата государственной регистрации выпуска: 28 декабря 2019 года, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPYD7.

Уставный капитал КТК составляет 99 миллионов 258,355 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая. Основным акционером компании выступает структура, подконтрольная Михаилу и Саиду Гуцериевым.

Кузбасская топливная компания — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают в себя четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.