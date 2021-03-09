МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Интернет-холдинг Mail.ru Group и соцсеть "ВКонтакте" (VK) представили единую платформу электронной коммерции — "Мультимаркет", где владельцы онлайн-магазинов могут одновременно управлять товарами и заказами из VK, "Одноклассников", AliExpress и "Юлы", сообщает пресс-служба интернет-холдинга.

"Мультимаркет" позволяет работать со всеми заказами в едином окне: просматривать их полный список, менять статус. Удобно и управлять товарами: платформа подстраивает описания под требования разных площадок, а ещё пересчитывает остаток после продажи на любой из них", — уточняется в сообщении. Помимо этого, есть функции массового редактирования товаров и статистики, а также внутри площадки можно общаться с клиентами, эта функция уже работает для аудитории из VK, "Одноклассников" и "Юлы". Правительство вводит постоянный контроль за ценами

Таким образом, предприниматели получают доступ к суммарной аудитории этих площадок — 170 миллионам пользователей в месяц (без учёта пересечений), при этом для клиентов всё остаётся прежним: они могут покупать товары или задавать вопросы именно там, где нашли магазин.

Чтобы организовать продажи через площадку, владельцу магазина нужно зарегистрироваться в сервисе и разместить товары на выбранных площадках. Среди вариантов — сообщество VK, группа в "Одноклассниках", магазин на AliExpress и профиль на "Юле". На старте предпринимателям нужно будет создать новый профиль. Подключать к платформе существующие профили станет доступно в ближайшее время.

Управлять магазином могут несколько человек, у каждого из которых должен быть единый аккаунт VK Connect. Администраторов можно назначать и удалять в любой момент. Также для предпринимателей предусмотрена своя служба поддержки. Какие товары и услуги опасно брать в кредит

В будущем из единого рекламного кабинета можно будет управлять продвижением на всех четырёх площадках. Настроить рекламу можно как вручную, так и с помощью автоматизированной системы. Уже сейчас с помощью единой площадки можно запускать, останавливать и редактировать рекламные компании VK. Также разработчики планируют увеличивать число площадок и добавлять в сервис новые функции: в частности, управление доставкой и оплату товаров.