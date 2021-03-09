МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в 2020 году снизилась на 16,2% по сравнению с 2019 годом и составила 8,045 миллиарда рублей, сообщила компания.

Показатель EBITDA вырос на 23,9% в годовом выражении и составил 30,472 миллиарда рублей. Ключевое влияние на динамику EBITDA оказало сокращение резервирования средств под обесценение активов по сравнению с 2019 годом. Правительство вводит постоянный контроль за ценами

Выручка достигла 180,908 миллиарда рублей, снизившись на 4,7% в основном в результате снижения выручки от реализации электрической энергии на 13,5%. "Причиной отрицательной динамики производственных показателей послужило сокращение потребления электроэнергии, а также более теплая погода и менее продолжительный отопительный период в 2020 году", — отмечают в компании.

Операционные расходы снизились на 3,9% и составили 172,235 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 14,9%, до 7,598 миллиарда рублей.

"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания России. В ее составе работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 ГВт. Установленная тепловая мощность компании — 43,8 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле.