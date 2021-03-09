МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. РЖД хотят сделать российские вокзалы с кафе, фитнесами, отелями, магазинами без хаотичных ларьков и готовят единый стандарт, следует из слов замгендиректора компании Александра Плутника.

Для этого РЖД изучали мировой опыт организации вокзальных комплексов. "Везде есть торговля, но на любом вокзале эти объекты являются стационарными. Они все выглядят так, что вы не понимаете, находясь там, что вы на вокзале. И такого качества коллеги добиваются за счет того, что они в свое время сделали стандарты, которые основаны на большом количестве сложных элементов", — отметил замглавы РЖД.

Плутник признает, что сейчас на российских вокзалах не все идеально с точки зрения магазинов и точек общепита. "Там (на вокзалах – ред.) должны быть разные места притяжения. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать. Вокзал для всех — это городская доминанта, важная часть городской инфраструктуры", — пояснил он.

Хотят РЖД привлечь на вокзалы и сетевые магазины одежды. "Сейчас все устроено так, что сетевикам сложно заходить. Это касается и сетевых кафе, и сетевых аптек и всех", — ответил он на вопрос, планируется на вокзалах размещение сетевых магазинов одежды. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Приветствуют РЖД появление на вокзалах фитнес-центров. "Мне кажется, что идея хорошая, на вокзале должны быть все городские удобства. Если там будут спортивные центры, коворкинги, отели — это только добавит ценности месту", — сказал Плутник.

БЕЗ ХАОТИЧНЫХ ЛАРЬКОВ

РЖД уже несколько лет ведут работу по упорядочиванию торговли на вокзалах. Компания, в частности, занялась созданием нового архитектурного облика объектов нестационарной торговли и услуг. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе РЖД в январе, договоры с арендаторами нестационарных точек на вокзалах в Москве и Московской области расторгнуты, а указанные объекты будут предложены арендаторам в новом формате.

"Один из базовых принципов, это наличие концепции использования каждого пространства вокзала. Это делается, в том числе, для того, чтобы инвесторы, вкладывая деньги в качество своего объекта и продукции, понимали, что для всех конкурентов действуют те же правила", — говорит замглавы РЖД.

При этом он отметил, что в настоящее время встречаются и другие истории. Арендаторы, вкладывая деньги в оборудование стационарного объекта и обучение персонала, сталкиваются с конкурентами в лице нестационарных точек, затраты которых существенно ниже. Это приводит к снижению качества обслуживания пассажиров на вокзалах. Власти упростили досрочный выход на пенсию для ряда профессий

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВОКЗАЛОВ

"Мы хотим создать стандарты развития вокзальных комплексов и прилегающих к ним территорий. Мы хотим, чтобы приходили серьёзные инвесторы, были качественные кафе и рестораны. Доход от аренды в этой части вторичен, нам важен комфорт для пассажиров", — рассказал Плутник.

По его словам, новые стандарты для российских вокзалов будут единые для всех регионов. Предлагать часть объектов для торговли на вокзалах по новым стандартам РЖД начнут уже весной текущего года. "В целом в этом году вся работа по стандартам будет завершена", — добавил он.