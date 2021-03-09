МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Правительству РФ удается держать ситуацию с ценами на продукты под контролем, в Кремле считают, что кабмин эффективно амортизирует давление на рынок продовольствия целого ряда факторов, провоцирующих рост цен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рост цен на базовые продукты питания стал одной из ключевых тем на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина в середине декабря прошлого года. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты, после чего кабинет министров объявил комплекс мер для их сдерживания. Кремль опроверг информацию о повышении пенсионного возраста

"Мы видим, что в целом удается все-таки держать ситуацию под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, но в то же время правительство достаточно эффективно все-таки влияние этих факторов амортизирует", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как президент РФ оценивает успехи работы кабмина по вопросу с ценами на продукты.

Во вторник кабмин РФ объявил новую меру — введение постоянного мониторинга цен на основные товары и услуги, закрепив за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. В пресс-службе правительства отметили, что если анализ ситуации покажет существенное ускорение повышения стоимости или риски подорожания, профильные ведомства будут готовить предложения по возможным мерам реагирования.

НАКАЗАНИЕ ЗА ФЕЙКИ О ЦЕНАХ

Кремлю известно из СМИ про инициативу наказывать за фейки о ценах на продукты, но там не знают, как именно это предлагается сделать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков.

Ранее газета "Известия" сообщила, что депутат Госдумы Анатолий Выборный подготовил поправки в Уголовный кодекс о штрафах и реальных сроках за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен – санкция для физических лиц предполагается в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей или лишения свободы до трех лет, а для юридических лиц – штраф от 500 до 800 тысяч рублей. Как заявил РИА Новости сам автор инициативы, проект о наказании за фейки, которые провоцируют рост цен на продукты, могут внести в Госдуму до конца года, если он пройдет все согласования и получит положительные отзывы. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

"Не знаком с этой инициативой, я слышал о ней, читал в СМИ, но что именно предлагается, как предлагается это квалифицировать и отличать фейк от не фейка — это я не знаю. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то позиция на этот счет. Новая инициатива", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, замечали ли в Кремле фейки, связанные с ростом цен, и надо ли за это наказывать.

Он отметил, что "фейковых сообщений много", но "нужно рассматривать каждый конкретный случай".

"Если, например, считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов или каким-то обобщенным данным — но мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком тоже? Я не знаю просто, как это формулирует автор этой инициативы", — добавил Песков.