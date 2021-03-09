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Власти рассказали о необходимости поиска около 1,2 миллиона строителей
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Около 1,2 миллиона строителей необходимо найти для российских стройплощадок, сказал журналистам министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он... ПРАЙМ, 09.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Около 1,2 миллиона строителей необходимо найти для российских стройплощадок, сказал журналистам министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Он констатировал, что, "к сожалению, не всех их получается заместить за счёт российских граждан". При этом, по словам чиновника, на базе учебных центров Госэкспертизы Минстрой создаёт площадки по обучению рабочим специальностям.
"Такая работа ведётся уже в трёх регионах России", — уточнил Файзуллин.
Ранее сообщалось, что в строительной отрасли наблюдается дефицит кадров из-за нехватки трудовых мигрантов. В связи с этим в середине января президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.