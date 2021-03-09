МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Вводя постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги, правительство реагирует на продолжающееся усиление инфляции на продовольственные товары, считают опрошенные "Прайм" эксперты. В целом эта мера должна позитивно отразиться на темпах инфляции, но, если государство вплотную займется фиксацией цен, некоторые участники рынка могут оказаться на грани разорения. Правительство вводит постоянный контроль за ценами

Правительство России вводит постоянный мониторинг цен на основные потребительские товары и услуги. Предполагается, что новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции, сообщили в пресс-службе правительства. При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, информация будет направляться в профильные ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования.

В ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия, у Минпромторга — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, электронику, у Минздрава — медицинские изделия, лекарственные препараты, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки. Минпросвещения будет ответственным за образовательные услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования. В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке.

СДЕРЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

В Минпромторге во вторник заверили, что дефицита продуктов питания в России не будет, а рост цен на них в среднем будет находиться в пределах прогнозной инфляции.

При этом, по данным Росстата, годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,67% после 5,19% в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78%. Это достаточно много, тем более, на фоне пандемии COVID-19, которая хоть и пошла на спад, но глобально никуда не делась.

"Правительство пытается в этом контексте сохранить стабильность в экономике и политике как может", — поясняет заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Пока анонсируется лишь мониторинг цен, однако за ним, в случае необходимости, будут стоять меры для сдерживания роста.

Плюсы этого решения заключаются в том, что, во-первых, оно позволяет немного зафиксировать инфляционные ожидания, во-вторых, у правительства появится возможность сдержать рост экспорта продуктов питания и увеличить поставки на внутренний рынок, считает Мильчакова. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

"Также дальнейшее сдерживание инфляции будет зависеть от продуманной бюджетной и монетарной политики, то есть от Минфина и ЦБ РФ — попросту говоря, от властей, а не от рынка" — добавляет она.

ДИРЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Однако если за мониторингом цен зайдет речь об их фиксации, это уже будет являться непосредственным вмешательством в работу рыночных механизмов, что может привести к не самым благоприятным средне- и долгосрочным последствиям для экономики, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган ожидает расширения перечня "замораживаемых" цен и давления на поставщиков, производителей и ритейлеров, чтобы они максимально безболезненно для населения подходили к пересмотру стоимости товаров. Не исключены и директивные указания воздержаться от повышения цен на социально-значимые товары.

По его мнению, в качестве крайней меры для смягчения ситуации в правительстве могут рассмотреть варианты поддержки отраслевых игроков, к примеру, через налоговые послабления, льготное кредитование.

СМИ также сообщили о готовящихся в Госдуме поправках в Уголовный кодекс о штрафах и реальных сроках за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен. Проект могут внести в Госдуму до конца года, если он пройдет все согласования и получит положительные отзывы. Правда, в Кремле отметили, что пока нет ясности, как отличать фейк от не фейка.

УГРОЗА МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Постоянный мониторинг цен на основные потребительские товары и услуги вносит дополнительный элемент непредсказуемости для производителей и ритейлеров.

"Это увеличивает их риски, затрудняет объективную оценку будущих поступлений от продаж, рентабельности деятельности, а также мешает планированию закупок и инвестиций", —считает Каныгина.

Кроме того, это ставит участников рынка в неравное положение в зависимости от размера бизнеса. В относительном выигрыше окажется крупный бизнес, который сможет оставаться на плаву как за счет более низких издержек в силу масштаба, так и благодаря доступу к внешним рынкам и возможности поставлять продукцию на экспорт, отмечает аналитик. Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег "на черный день"

"Последние годы и так наблюдается процесс выживания с рынка малых форм хозяйствования, подобное же решение со стороны государства, к сожалению, лишь ускорит их уход", — говорит она.

Если же государство будет предоставлять господдержку участникам рынка и компенсировать таким образом растущие издержки производства, то вряд ли это можно назвать эффективной мерой – поддержку получают единицы, и снова скорее всего в проигрыше окажется сегмент малого и среднего бизнеса, заключила она.