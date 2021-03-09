МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) заключила сделку по приобретению 86,54% акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" у его основного акционера Андрея Комарова, говорится в совместном релизе компаний.

"Настоящим совместным заявлением ПАО "ТМК" и контролирующий акционер ПАО "ЧТПЗ" Андрей Комаров сообщают о заключении сделки по приобретению ПАО "ТМК" 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ". Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС России, получены", — говорится в совместном релизе.

Как следует из сообщения ТМК, сумма сделки составляет 84,199 миллиарда рублей.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский.

ЧТПЗ является одним из крупнейших российских производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования. Основные акционеры — глава совета директоров Андрей Комаров (77,26% акций) и Павел Федоров (10,67%).