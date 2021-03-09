АФИНЫ, 9 мар – ПРАЙМ. Греция намерена, если позволит эпидемиологическая ситуация, открыть "туристические ворота" к 14 мая, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис на международной туристической выставке ITB 2021, которая в этом году проходит в цифровом формате. Его заявления цитирует Афинское агентство новостей АМНА. В ООН назвали страны, полностью доступные для иностранных туристов

Греция планирует принимать с 14 мая туристов не только из стран Евросоюза, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина.

До тех пор в начале апреля возможно "пилотное" открытие для стран Евросоюза, а также тех стран, которые активно проводят вакцинацию, например, Израиля, сказал Теохарис.

Министр подчеркнул, что все эти планы будут реализованы с учетом условий пандемии.

Обращаясь к потенциальным туристам, Теохарис сказал, что Греция готова принять их с полным протоколом на лето 2021 года. В этом контексте туристы должны отвечать следующим трем условиям: пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.

При этом он отметил, что все туристы могут пройти выборочную проверку, как это было в прошлом году. Важным отличием по сравнению с прошлым годом является использование экспресс-теста, что означает, что не потребуется временная изоляция на 24 часа в ожидании итогов анализов. В этом году диагноз будет поставлен незамедлительно, а в случае необходимости турист переведен в соответствующее учреждение, сообщил министр. Он подчеркнул, что все расходы несет греческое государство, дополнительных расходов для иностранных гостей не будет.

По его словам, санитарные правила, которые применяются к гражданам Греции, также без различий и исключений распространяются на гостей страны.

"Например, маска обязательна в общественных местах. Это относится ко всем", — сказал он.

Он отметил в то же время, что структуры здравоохранения на популярных греческих туристических направлениях укрепляются.

Туристический сезон 2021 года будет проходить под девизом All you want is Greece ("Все, что вы хотите, — это Греция"), сказал Теохарис, приглашая международную общественность приехать в Грецию в этом году на отдых.

"В этом году и всегда все, что вам нужно, это Греция. Чтобы снова вернулась улыбка, с надеждой, что возвращается жизнь, все, что вам нужно, — это Греция", — сказал греческий министр.

"С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм", — заявил Теохарис, отметив, что Грецию посетили в общей сложности более 6 миллионов туристов в прошлом году.