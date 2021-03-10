2021-03-10T15:34:39+03:00
2021-03-10T15:34:39+03:00
2021-03-10T15:34:39+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210310/833201862.html
Власти планируют разработать и обновить стандарты в дорожной сфере
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Росстандарт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планирует до 2024 года разработать и обновить 212 стандартов в области дорожного строительства,... ПРАЙМ, 10.03.2021
россия, транспорт, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83277/24/832772463.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83277/24/832772463.jpg
https://1prime.ru/images/83277/24/832772462.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83277/24/832772462.jpg
https://1prime.ru/images/83277/24/832772450.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83277/24/832772450.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210305/833174372.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Росстандарт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планирует до 2024 года разработать и обновить 212 стандартов в области дорожного строительства, сообщается на сайте ведомства.
Соответствующая информация опубликована по итогам подписания соглашения о взаимодействии между Росстандартом и Росавтодором. Документ предполагает взаимодействие между ведомствами в сфере стандартизации, технического регулирования и обеспечения единства измерений в дорожном хозяйстве, а также развитие его нормативно-технической базы и метрологического обеспечения.
Отмечается, что за 2019 и 2020 год Росстандартом было утверждено 56 новых стандартов в сфере дорожного хозяйства в рамках реализации нацпроекта о безопасных дорогах. Одной из главных задач нацпроекта является внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
"Всего в рамках национального проекта ("Безопасные и качественные автомобильные дороги" — ред.) предполагается разработать и обновить за период до 2024 года 212 стандартов в области технических требований и правил проектирования, обустройства автомобильных дорог", — говорится в сообщении.