МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Росстандарт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планирует до 2024 года разработать и обновить 212 стандартов в области дорожного строительства, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующая информация опубликована по итогам подписания соглашения о взаимодействии между Росстандартом и Росавтодором. Документ предполагает взаимодействие между ведомствами в сфере стандартизации, технического регулирования и обеспечения единства измерений в дорожном хозяйстве, а также развитие его нормативно-технической базы и метрологического обеспечения. Рубль зашатался. США нащупали "болевую точку" российской экономики

Отмечается, что за 2019 и 2020 год Росстандартом было утверждено 56 новых стандартов в сфере дорожного хозяйства в рамках реализации нацпроекта о безопасных дорогах. Одной из главных задач нацпроекта является внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

"Всего в рамках национального проекта ("Безопасные и качественные автомобильные дороги" — ред.) предполагается разработать и обновить за период до 2024 года 212 стандартов в области технических требований и правил проектирования, обустройства автомобильных дорог", — говорится в сообщении.