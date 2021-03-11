МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Застрявший лифт в подъезде жилого дома может в любое время начать движение, поэтому самостоятельно из него выбираться не стоит, рассказал РИА Недвижимость руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы "Мослифта" Владимир Толстов. Россиян предупредили о новых правилах для многоэтажек

"Если вы застряли, то никогда не пытайтесь самостоятельно освободиться из кабины лифта. Особенно это опасно делать в том случае, если кабина остановилась между этажами", — подчеркнул он.

По словам Толстова, в этой ситуации единственное правильное решение — нажать на кнопку вызова диспетчера и объяснить ситуацию.

"Электромеханик приедет вызволять вас в течение 30 минут. Не торопите механика, потому что он сначала должен отключить питание лифта, а уже потом заняться вашим освобождением", — добавил он.

Толстов также успокоил тех, кто волнуется, что лифт может внезапно упасть. "Лифт не падает. Он держится на нескольких тросах. Как правило, их количество от 3 до 8 штук. Вероятность того, что порвутся все, исключена", — добавил он.

По его словам, еще один распространенный миф в данной ситуации заключается в том, что "многие думают, что воздух в лифте может кончиться, и человек задохнется, ожидая специалиста".

"Шахта это, по сути, труба. Там постоянно циркулирует воздух. А кабина лифта устроена так, что внизу и сверху есть специальные вентиляционные решетки. Таким образом, кабина все время пассивно вентилируется", — рассказал Толстов.

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