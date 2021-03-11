МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Традиционная стопка блинов к Масленице для россиян стоит в текущем году 303 рубля, а стоимость блюда с начинкой из черной икры доходит до почти 4 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса доставки продуктов "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Диетолог рассказала о полезных начинках для блинов на Масленицу

"Стопка блинов на молоке обойдется в 303 рубля: в эту цену входит молоко, яйца, мука, масло, сахар-песок… Больше всего россиянам придется отдать за блины с черной икрой: средняя стоимость банки черной икры весом 50 граммов составляет 3,65 тысячи рублей. Для того, чтобы приготовить классические блины и добавить в них начинку из икры, нужно заплатить 3,953 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

"СберМаркет" отмечает, что блины с красной икрой будут стоить 1,068 тысячи рублей, так как средняя цена банки красной икры 140 граммов стоит 765 рублей.

"Веган-вариант блинов на сахарозаменителе, растительном молоке и рисовой муке будет стоить 695 рублей. К ним можно добавить сироп агавы, цена такой порции составит 1,195 тысячи рублей, дешевле обойдется сироп финиковый — порция блинов с финиковым топпингом обойдется в 835 рублей", — добавили в сообщении.

Вариант для спортсменов, как сообщается в исследовании, который состоит из смеси для блинов с высоким содержанием белка и молока, будет стоить 401 рубль. Россияне, придерживающиеся здорового образа жизни, могут приготовить блины с авокадо, слабосоленой семгой и кунжутными семечками, такой вариант, по сообщению "СберМаркета", будет стоить 909 рублей.

"В этом году россияне стали больше готовить блины сами — это подтверждает спад продаж замороженных полуфабрикатов", — отмечают в пресс-службе "СберМаркета". Количественные продажи замороженных блинов снизились на 8% по сравнению с масленичной неделей в 2020 году, как сообщают в компании.

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