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В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
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Ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин предложила омбудсмен города Москвы Татьяна Потяева. Как пишет РИА Новости, автор инициативы считает, что у женщин в России большая... ПРАЙМ, 11.03.2021
новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин предложила омбудсмен города Москвы Татьяна Потяева.
Как пишет РИА Новости, автор инициативы считает, что у женщин в России большая нагрузка.
"Совмещать работу и все заботы, которые есть", считает она.
Потяева помимо этого отметила, что Госдума тоже ведет обсуждение этой идеи.
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости в свою очередь рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но сейчас в приоритете — другие проблемы.