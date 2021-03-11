МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин предложила омбудсмен города Москвы Татьяна Потяева.

Как пишет РИА Новости, автор инициативы считает, что у женщин в России большая нагрузка.

"Совмещать работу и все заботы, которые есть", считает она.

Потяева помимо этого отметила, что Госдума тоже ведет обсуждение этой идеи.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости в свою очередь рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но сейчас в приоритете — другие проблемы.