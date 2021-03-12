МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Свыше четверти (27,9%) сотрудников российских компаний заявили, что им снизили заработную плату после перехода на удаленную работу, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса CRM-сервиса "Мегаплан". Обращения россиян соберут на одной платформе

15% опрошенных заявили о росте зарплаты.

Еще 57,1% респондентов отметили, что удаленка не отразилась на их доходе.

Опрос был проведен среди 1 546 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

Итак, 43% сотрудников малых и средних предприятий не знали о поправках в Трудовой кодекс про обязанность работодателей обеспечивать сотрудников на удаленке необходимым оборудованием, а также компенсировать им затраты на осуществление трудовой деятельности в ситуации пандемии.

Еще 22,6% опрошенных получили компенсации, не зная о них.

18,1% знали о таких поправках, но ничего не получили.

И знали о поправках, и получили предписанное законом 15,7% опрошенных.

70,4% участников опросов рассказали, что работодатели разрешают им использовать собственное оборудование в работе. При этом в компаниях 29,6% опрошенных разрешено использовать в работе только корпоративную технику.

Говоря об отпусках, 18,1% респондентов заявили, что не смогли получить отпуск во время работы из дома. Еще 11,8% ответили, что им с неохотой согласовывают отпуска. 10,8% сообщили об ограничении продолжительности отпуска в период дистанционной работы. Большинство — 59,2% опрошенных — не отметили изменений в отношении отпусков.

ШТРАФЫ

13,6% участников опроса рассказали о введении новых штрафов в связи с работой из дома, 28,2% заявили о штрафах и до удаленки, 58,2% респондентов не облагали новыми штрафами.

Чаще всего штрафовали за невыполнение задачи в срок (45,8%), за смену рабочего места без предупреждения руководства (20,8%), за ответ руководителю или клиенту позднее регламентированного срока (19,2%), а также за позднюю авторизацию в системе учета рабочего времени (12,5%).