МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Фонд "Вольное дело" бизнесмена Олега Дерипаски вложил порядка 10 миллионов рублей в установку в общежитиях МГУ новых роутеров с большим радиусом действия и высокой скоростью доступа к интернету, сообщили РИА Новости в фонде.

"После перехода МГУ на дистанционный формат учебы нагрузка на сеть в студгородке МГУ многократно возросла, а скорость интернет-соединения упала. Поскольку современный образовательный процесс немыслим без онлайн-форматов, фонд "Вольное дело" принял решение оказать университетскому кампусу помощь в модернизации интернет-оборудования и повышении качества связи", — отмечает фонд.

В пресс-службе уточнили РИА Новости, что объем инвестиций в увеличение скорости интернет-соединения составил порядка 10 миллионов рублей.

Оборудование может получить любой проживающий в общежитии студент или преподаватель университета.

Фонд "Вольное дело" предпринимателя Олега Дерипаски ведет свою работу в сфере благотворительности, меценатства и волонтерства. При поддержке фонда уже реализовано 500 проектов в 50 российских регионах.