МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Инвестор компании по производству автомобилей Tesla подал в суд на основателя компании Илона Маска и совет директоров за-за публикаций в Twitter, которые нарушают соглашения с биржевым регулятором США — Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), передает агентство Bloomberg со ссылкой на судебный иск.

Сообщается, что иск был подан 8 марта. Маск хочет сделать летающую Tesla

Согласно иску, "неправомерное поведение Маска" и "неспособность совета директоров Tesla обеспечить соблюдение требований" биржевого регулятора "нанесли значительный ущерб" компании, включая значительные правовые санкции и "потерю миллиардов долларов из-за рыночной капитализации".

Инвестор заявил, что Маск неоднократно нарушал условия соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, подписанное в 2018 году. Он отметил, что несмотря на введенные ограничения, основатель Tesla "продолжал публиковать твиты без необходимого предварительного согласования".

Ранее у Маска уже возникали проблемы из-за записей в Twitter. Комиссия США по ценным бумагам и биржам судилась с Маском, заявляя, что он нарушил условия соглашения с регулятором, опубликовав важные сведения о компании в Twitter без предварительного согласования.

Маск в 2018 году заключил соглашение с комиссией, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. К этому привел инцидент в Twitter, когда Маск заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось. Заявления Илона Маска привели к резким колебаниям цены на акции Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.

По условиям соглашения комиссия отказалась от судебного иска к бизнесмену, но Маск и Tesla заплатили по 20 миллионов долларов штрафа. Маск также покинул пост председателя совета директоров. Кроме того, он обязался согласовывать с регулятором информацию в социальных сетях, которая имеет существенное значение для акционеров.

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