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2021
https://1prime.ru/business/20210313/833227081.html
Компании захотели оставить сотрудников на удаленке
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Около 85% компаний, арендующих офисные площади, хотят сохранить удаленный формат работы для части своих сотрудников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос компании CBRE. Итак,... ПРАЙМ, 13.03.2021
недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Около 85% компаний, арендующих офисные площади, хотят сохранить удаленный формат работы для части своих сотрудников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос компании CBRE.
Итак, 64% представителей бизнеса усомнились в необходимости арендовать большой офис с рабочим местом под каждого своего сотрудника. Они думают о сокращении площадей в перспективе двух-трех ближайших лет.
По мнению экспертов, в результате на рынке офисной недвижимости освободятся порядка 30-40% занимаемых площадей. Другая перспектива: эти пустующие "квадраты" будут сдаваться в субаренду.
Напомним, что в России с 1 апреля планируют отменить обязательный перевод сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. Это требование будет носить рекомендательный характер.
При этом приоритет за пожилыми сотрудниками при переводе на удаленку останется.