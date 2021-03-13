МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Около 85% компаний, арендующих офисные площади, хотят сохранить удаленный формат работы для части своих сотрудников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос компании CBRE.

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Итак, 64% представителей бизнеса усомнились в необходимости арендовать большой офис с рабочим местом под каждого своего сотрудника. Они думают о сокращении площадей в перспективе двух-трех ближайших лет.

По мнению экспертов, в результате на рынке офисной недвижимости освободятся порядка 30-40% занимаемых площадей. Другая перспектива: эти пустующие "квадраты" будут сдаваться в субаренду.

Напомним, что в России с 1 апреля планируют отменить обязательный перевод сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. Это требование будет носить рекомендательный характер.

При этом приоритет за пожилыми сотрудниками при переводе на удаленку останется.