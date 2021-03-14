МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Китайские власти упростят въезд иностранцам, привитым китайской вакциной, сообщила "РБК" со ссылкой на сообщение Уполномоченного МИД Китая в Гонконге, размещенного на сайте офиса.

Издание отмечает, что послабления касаются граждан, прибывающих в КНР через специальный административный район. Решение вступает в силу с 15 марта.

Люди, летящие в Китай по работе, с 15 числа обязаны предоставлять только те документы, которые требовались до пандемии. В России заявили о почти полном прекращении пассажирского сообщения с КНР

Сообщается, что Китай расширит категорию тех, кто может получить гуманитарную визу. Речь идет об иностранцах, чьи семьи живут в Китае, включая супругов, родителей, детей и иных родственников.

Они смогут подать заявление на воссоединение с семьей, а также на приезд в страну для ухода за пожилыми родственниками, либо с целью навестить родственников. Целью визита также может быть участие в похоронах, либо посещение тяжелобольных родственников.

Китай с 5 ноября приостановил въезд граждан с территории РФ по действующим визам и рабочим ВНЖ, а также въезд с целью воссоединения семей либо решения личных вопросов. Запрет не распространяется на обладателей служебных и дипломатических виз, либо виз вежливости. Последние выдаются сотрудникам международных организаций, либо представителям правительств других стран. Действие также не прекратили визы категории С. Их выдают пилотам, экипажам поездов и морских судов.

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