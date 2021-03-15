МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Прибыль российского бизнеса в 2020 году упала на 23,5%, что является рекордным показателем с 2008 года, показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Малый и средний бизнес в России стал брать больше кредитов в 2020 году

"По итогам 2020 года прибыль среднего и крупного бизнеса в России показала рекордное падение за 12 лет, сократившись на 23,5%… Более глубокое падение прибыли бизнеса прежде наблюдалось лишь 12 лет назад, в кризисном 2008 году, — тогда оно составило 30,4%", — сообщается в газете "Известия" со ссылкой на исследование.

Отмечается, что в 2020 году сильное снижение прибыли бизнеса зафиксировано весной, во время локдауна. Летом темпы сокращения заработков компаний замедлились. Рост начался в октябре. Хотя в последние три месяца финансовые результаты бизнеса превзошли показатели 2019 года, по итогам 2020 года прибыль крупных и средних компаний показала падение.

"Оно составило 23,5%, или 3,82 трлн, суммарный результат оказался на уровне 12,42 трлн рублей. Эта сумма сложилась из 17,76 трлн, заработанных прибыльными компаниями (их доля заняла 70,6%), и 5,34 трлн рублей убытка, полученного ушедшими в минус фирмами (их доля — 29,4%)", — указывается в газете.

По итогам 2020 года финансовые показатели ухудшились в 48 регионах России. Наиболее глубокое снижение наблюдалась в Северной Осетии: в 2019 году убыток составлял порядка 2 миллионов рублей, а в 2020-м он вырос до 3 миллиардов. На втором месте — Ненецкий автономный округ, где финансовые показатели бизнеса ухудшились на 456% — с 5,8 миллиарда рублей прибыли до убытка в 20,65 миллиарда рублей. Далее в антирейтинге Ингушетия, где убытки выросли на 436,5%, с 838 миллионов до 4,5 миллиарда рублей, Амурская область, в которой показатели предприятий ухудшились на 215,4%, потери составили 31,56 миллиарда рублей, а также Севастополь, где показатели ухудшились на 210,8%, убыток составил 802 миллиона рублей.