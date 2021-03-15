МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития России разрабатывает проект "дорожной карты" по развитию туристической индустрии Крымского полуострова, в том числе строительство туркластера на его западном побережье, сообщает ведомство в понедельник.

"Для формирования новых точек развития полуострова Минэкономразвития ведется работа, направленная на реализацию дополнительных крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство инфраструктуры для круизных пассажирских перевозок, а также строительство туркластера на западном побережье полуострова", — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочего визита в Крым. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

В Крыму и Севастополе предусмотрены реконструкция и строительство по 34 объектам инфраструктуры в рамках туркластеров. В этих объектах будут вестись работы по улучшению транспортной доступности путем реконструкции или строительства автомобильных дорог, газификации и электрификации территорий, водообеспечения и водоотведения, создания комфортной туристской среды (создание и обустройство прогулочных зон, набережных, развития бальнеолечения), говорится в сообщении.

Правительство также утвердило программу выдачи льготных кредитов на строительство отелей, в том числе на территории Крыма. Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться российским банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам в инфраструктурные проекты в сфере туризма. Кроме того, предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, смогут получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых. Срок действия кредитного договора – до 15 лет включительно.

"Реализация данной программы позволит решить одну из стратегических задач по развитию туризма – увеличение емкости номерного фонда средств размещения путем создания в ближайшие 2-3 года минимум 4-5 тысяч дополнительных номеров, а в течение 5 лет – до 20 тысяч номеров в Крыму. Создание современного номерного фонда повысит конкурентоспособность крымских отелей и позволит рыночным механизмом снизить цены на отдых в Крыму", — сказал глава ведомства. "Думай, куда кликнуть". За что грозят миллионные штрафы

Полученные средства можно будет направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 тысяч квадратных метров или с фондом от 120 номеров. Разрешается также инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров, либо в развлекательные и спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры и горнолыжные комплексы с системами искусственного оснежения, отмечается в сообщении.