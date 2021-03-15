МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Компании должны предоставить уведомления о контролируемых иностранных компаниях за прошлый год до 22 марта, напомнила Федеральная налоговая служба РФ.

"22 марта истекает срок представления организациями уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2020 год. Уведомление о КИК необходимо представить независимо от финансового результата такой иностранной компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК также до 22 марта необходимо представить документы, подтверждающие соблюдение условий освобождения. При отсутствии таких оснований компании должны представить документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

"Сделать это нужно не позднее 29 марта (вместе с декларацией по налогу на прибыль организаций), независимо от того, соответствует ли размер прибыли КИК пункту 7 статьи 25.15 НК РФ или нет, то есть независимо от наличия обязанности по уплате налога с прибыли КИК", — уточняет ФНС.

За непредставление уведомления о КИК, а также подтверждающих документов в установленный срок налагается штраф в размере ‪500 тысяч‬ рублей.